Hallan cementerio de 1.000 años en Polonia que revela el paso del paganismo al cristianismo

En la aldea de Borkowo, en Polonia, un grupo de arqueólogos halló un cementerio de 1.000 años con esqueletos humanos que reflejan el cambio religioso ocurrido en Europa durante la Edad Media.

El descubrimiento se produjo cerca de los restos de un asentamiento fortificado medieval, durante excavaciones preventivas realizadas antes de la construcción de un gasoducto.

La investigadora Justyna Marchewka-Długońska, de la Universidad Cardenal Stefan Wyszyński de Varsovia, indicó que los enterramientos pertenecen a un contexto social y cultural único. Según explicó, las personas sepultadas pueden considerarse parte de los primeros cristianos de esa zona.

Aunque el cristianismo ya comenzaba a expandirse, los arqueólogos observaron que varias costumbres paganas persistían. En las tumbas se hallaron puntas de flecha, un hacha de guerra, cuchillos, anillos y cuentas de cornalina, una piedra semipreciosa rojiza. Enterrar a los muertos con sus objetos personales era una práctica común entre los paganos, pero desapareció gradualmente con la consolidación de la nueva fe.

Algunos medios afirmaron que se trataba de una sepultura masiva de guerreros que habrían servido al duque Miecislao I, quien unificó Polonia entre los años 960 y 992. Sin embargo, los especialistas aclararon que no existen pruebas que confirmen esa hipótesis.

Los enterramientos datan de la misma época que el reinado de Miecislao I, pero no se comprobó ninguna relación directa. Los cuerpos fueron trasladados para estudios antropológicos que permitirán conocer más sobre su origen y su modo de vida.

Uno de los esqueletos presentaba fracturas cicatrizadas en las costillas, lo que sugiere que la persona sobrevivió a un fuerte golpe antes de morir. Los investigadores esperan que los próximos análisis brinden más información sobre este período clave en la formación del cristianismo en Europa Central.

