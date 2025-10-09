Ciencia

Hallan cementerio de 1.000 años en Polonia que revela el paso del paganismo al cristianismo

El hallazgo arqueológico muestra cómo la población polaca abandonó los ritos paganos y adoptó el cristianismo durante la Edad Media

Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo arqueológico revela cómo la fe cristiana comenzó a reemplazar los antiguos ritos paganos en Polonia.
El hallazgo arqueológico revela cómo la fe cristiana comenzó a reemplazar los antiguos ritos paganos en Polonia.







