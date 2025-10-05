Ciencia

Misteriosa figura de marfil hallada en Noruega podría revelar cómo lucían los reyes vikingos hace más de 1.000 años

Una escultura de apenas 3 centímetros hallada en Noruega brinda detalles únicos sobre la moda y la apariencia de la élite vikinga del siglo X

Por O Globo / Brasil / GDA
Figura tallada en marfil en el siglo X representa a un rey vikingo y revela modas de la élite nórdica medieval
Figura tallada en marfil en el siglo X representa a un rey vikingo y revela modas de la élite nórdica medieval (Roberto Fortuna/Museo Nacional de Dinamarca)







