Ciencia

Un cráneo de un millón de años hallado en China cambia la línea temporal de la evolución humana

Un fósil de un millón de años pone en duda teorías tradicionales sobre el origen humano y el papel de África en ese proceso

EscucharEscuchar
Por AFP
El cráneo Yunxian 2, de más de un millón de años, sugiere un origen humano más antiguo y complejo con fuerte presencia en Asia.
El cráneo Yunxian 2, de más de un millón de años, sugiere un origen humano más antiguo y complejo con fuerte presencia en Asia. (Universidad de Fudan /UF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAsiaChina
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.