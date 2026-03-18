El misterio del hielo antártico: científicos explican su drástica caída

La superficie de hielo marino del Ártico ha ido disminuyendo de forma constante, [Imagen con fines ilustrativos]

París, Francia. Según afirmaron los científicos , es probable que los vientos inusualmente fuertes y las aguas oceánicas cálidas hayan provocado un rápido descenso del hielo marino antártico en los últimos años, arrojando nueva luz sobre un suceso desconcertante.

Si bien la superficie de hielo marino del Ártico ha ido disminuyendo de forma constante, la situación ha sido muy diferente en la Antártida, donde la extensión alcanzó un máximo histórico en 2015 antes de caer a un mínimo histórico tan solo dos años después.

Los modelos climáticos tuvieron dificultades para explicar este “declive inesperado y abrupto” de la magnitud observada en las últimas décadas, escribieron un equipo internacional de científicos en una nueva investigación que explora esta anomalía.

Es importante comprender el porqué, ya que el hielo marino antártico es fundamental no solo para las corrientes oceánicas y los ecosistemas locales, sino también para el clima, puesto que su superficie reflectante devuelve la energía solar a la atmósfera.

En la revista Nature Climate Change, científicos liderados por Theo Spira, de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, afirmaron que la rápida pérdida de hielo marino fue causada por fuerzas que actuaron conjuntamente, y no por un solo factor.

En concreto, señalaron un debilitamiento gradual de una capa de agua fría bajo la superficie que normalmente protege el hielo marino de las profundidades más cálidas.

“Durante el invierno de 2015, las tormentas en el Océano Austral fueron inusualmente fuertes, lo que redujo el efecto protector de la capa de agua fría y provocó la pérdida sostenida de hielo marino alrededor de la Antártida”, dijo Spira en un comunicado.

Normalmente, el agua con temperaturas y salinidades muy diferentes, como el agua de las profundidades oceánicas y el agua de deshielo del hielo marino, no se mezcla bien y se deposita en capas en un proceso conocido como estratificación.

Esta protección natural contribuyó a que el hielo marino alcanzará niveles récord hasta 2015, cuando fuertes vientos y poderosas tormentas azotaron el Océano Austral.

“Las tormentas de 2015 agitaron el mar y el agua más cálida se mezcló con la capa de agua fría, la protección desapareció y el hielo se derritió a una velocidad récord”, dijo Spira, primer autor del estudio.

Afirmó que era crucial que los científicos comprendieran estos factores complejos para predecir mejor cómo el hielo marino antártico podría influir en el clima y los patrones meteorológicos mundiales en el futuro.