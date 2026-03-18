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El misterio del hielo antártico: científicos explican su drástica caída

Un estudio publicado en Nature Climate Change señala que tormentas intensas y cambios oceánicos provocaron el declive abrupto del hielo marino

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Por AFP
Iceberg en la Antártida [Imagen con fines ilustrativos]
La superficie de hielo marino del Ártico ha ido disminuyendo de forma constante, [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







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AFP

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