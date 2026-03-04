El Mencho pagaba a hackers para espiar y cometer fraudes: documentos revelan red digital del cártel

Una narconómina vinculada con “El Mencho” expone pagos a hackers y el uso de tecnología para espionaje, fraudes y ataques a sistemas de seguridad.

Una red de hackers financiada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) formó parte de la estructura criminal del grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho.

Documentos contables revelaron pagos directos a especialistas informáticos para realizar ataques cibernéticos, vulnerar sistemas financieros y obtener información de instituciones de seguridad, según detalles obtenidos por el medio mexicano, El Universal.

La información proviene de una narconómina atribuida al CJNG, en la cual se registran pagos a siete hackers informáticos durante diciembre del año anterior. Los registros detallan que estos colaboradores recibían salario, viáticos y dinero para mantenimiento de equipos y vehículos.

Los documentos señalan que el cártel utilizaba la aplicación de mensajería encriptada Threema para la comunicación entre operadores y jefes de plaza. Este sistema de mensajería destaca por su nivel de privacidad y seguridad.

Registros contables del CJNG detallan pagos a piratas informáticos, compra de cuentas de mensajería encriptada y gastos operativos para fraudes digitales. (El Universal/El Universal)

Los registros contables se localizaron en una cabaña donde el líder del CJNG solía refugiarse.

Ese dinero también se utilizaba para operaciones de fraude y extorsión mediante distintos esquemas. Entre ellos destacan robo de identidad, fraude de tiempos compartidos, asistencia técnica falsa y cobros por adelantado.

Los documentos también incluyen gastos menores relacionados con las operaciones digitales. Entre ellos figuran mantenimiento de equipo y automóvil y destinados a compras identificadas como “mandado hacker”.

Un informe de Interpol divulgado en marzo de 2024 advirtió que el cártel vinculado con Oseguera Cervantes participaba en fraudes financieros a escala global. El reporte señaló que en esta región se registran estafas frecuentes como suplantación de identidad, engaños sentimentales, asistencia técnica falsa y fraudes mediante telecomunicaciones.

Interpol también explicó que redes criminales utilizan víctimas de trata de personas para ejecutar estafas en línea. La operación denominada Turquesa V identificó casos en los que personas eran trasladadas fuera de su país después de ser captadas mediante aplicaciones de mensajería y redes sociales. Luego eran obligadas a realizar fraudes de inversión o engaños sentimentales.

Autoridades federales indicaron que cárteles mexicanos como el CJNG y el Cártel de Sinaloa reclutan jóvenes expertos en informática desde hace varios años. El objetivo consiste en vulnerar sistemas del gobierno federal para obtener información privilegiada y ejecutar fraudes cibernéticos.

Un caso reciente evidenció ese patrón. En junio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos detectó que un hacker vinculado con el Cártel de Sinaloa accedió al sistema de cámaras de videovigilancia de Ciudad de México. El atacante utilizó ese sistema para seguir a un funcionario del Buró Federal de Investigación (FBI) y rastrear las personas con las que se reunió en la capital mexicana.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.