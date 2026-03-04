El Mundo

El Mencho pagaba a hackers para espiar y cometer fraudes: documentos revelan red digital del cártel

Documentos revelan que el Cártel Jalisco Nueva Generación pagaba a hackers para vulnerar sistemas financieros, cometer fraudes y espiar autoridades mediante tecnología

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
El Mencho fue líder del Cartel Jalisco Nueva Generación y figura clave del narcotráfico internacional.
Una narconómina vinculada con “El Mencho” expone pagos a hackers y el uso de tecnología para espionaje, fraudes y ataques a sistemas de seguridad. (AFP / U.S. Department of State/U.S. Department of State/AFP / U.S. Department of State/U.S. Department of State)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMéxicoEl MenchoJalisco Nueva Generación
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.