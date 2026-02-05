El Louvre confirma que joya imperial dañada en robo histórico aún puede salvarse

La corona de la emperatriz Eugenia sufrió daños tras el robo al Louvre, pero conserva la mayoría de sus piezas y permitirá una restauración completa y precisa.

La corona de la emperatriz Eugenia, dañada durante el robo al Museo del Louvre en París en octubre del año pasado, podrá ser restaurada de manera exacta sin necesidad de reconstrucción. Así lo informó la pinacoteca francesa mediante un comunicado oficial divulgado el miércoles.

La pieza sufrió un aplastamiento severo y una deformación considerable luego de que los ladrones la dejaran caer durante su huida. A pesar de ello, el museo indicó que la corona conservó casi intacta su integridad estructural, condición que hace viable una restauración completa.

El Louvre precisó que el daño ocurrió cuando la joya fue extraída del escaparate mediante una hendidura estrecha realizada con una amoladora. La corona apareció a los pies de la Galería de Apolo, sitio donde ocurrió el robo el 19 de octubre.

El 22 de octubre, la presidenta del museo, Laurence des Cars, señaló ante la comisión de cultura del Senado francés que la restauración sería delicada, aunque posible, según expuso en esa comparecencia.

De acuerdo con la institución, la mayoría de los elementos originales permanecen. Falta una de las ocho águilas de oro que decoran la pieza. La corona mantiene las 56 esmeraldas que la componen y perdió cerca de una decena de diamantes de tamaño muy pequeño, de un total de 1.354.

Para asegurar la adecuada conservación, el Louvre designará a un restaurador autorizado mediante un proceso de licitación. Además, se conformó un comité de expertos que supervisará los trabajos.

Este comité estará presidido por Des Cars e integrado por seis especialistas. Contará con el apoyo de un representante de cinco casas históricas de joyería francesa: Mellerio, Chaumet, Cartier, Boucheron y Van Cleef & Arpels.

La corona fue encargada por Napoleón III con motivo de la Exposición Universal de 1855. El Louvre la adquirió en 1988 y figura entre las pocas coronas de soberanas que se conservan en Francia.

El museo informó que ocho joyas del siglo XIX, sustraídas durante este robo de alto impacto internacional, continúan en paradero desconocido. El botín total supera un valor de $100.000.000.

