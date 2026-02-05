El Mundo

El Louvre confirma que joya imperial dañada en robo histórico aún puede salvarse

El Louvre anunció que la corona dañada en el robo de octubre mantiene su integridad y será restaurada bajo supervisión de expertos y casas históricas de joyería

Por O Globo / Brasil / GDA
Esta combinación de imágenes muestra (izquierda) una fotografía de la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo antes de que fuera dañada durante el robo de la Galería Apolo del Museo del Louvre el 19 de octubre de 2025 y (derecha) la corona dañada después de que se cayera durante el robo de la Galería Apolo. La corona, que se cayó durante el robo del Museo del Louvre el 19 de octubre de 2025, «ha conservado su integridad casi total» y será completamente restaurada, según anunció el museo el 4 de febrero de 2026.
La corona de la emperatriz Eugenia sufrió daños tras el robo al Louvre, pero conserva la mayoría de sus piezas y permitirá una restauración completa y precisa. (HANDOUT THOMAS CLOT/AFP)







