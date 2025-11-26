El gobierno de Italia lanzó un curso de idiomas gratis para extranjeros: ¿cómo inscribirse?

La propuesta permite aprender italiano desde cualquier país sin registrarse. Las lecciones se adaptan al ritmo del estudiante.

El gobierno de Italia habilitó una plataforma virtual gratuita para que extranjeros de todo el mundo puedan aprender el idioma italiano. El curso permite avanzar desde el nivel básico A1 hasta el intermedio alto B2.

El programa está dirigido a jóvenes y adultos que desean comenzar o fortalecer su conocimiento en esta lengua. Las lecciones son completamente virtuales y se pueden realizar a cualquier hora del día. Los participantes no necesitan crear una cuenta para acceder.

Cada nivel del curso contiene entre 13 y 17 unidades. Las clases combinan videos educativos con canciones, diálogos y explicaciones gramaticales, además de lecturas y ejercicios de conversación. La iniciativa busca impulsar el aprendizaje del idioma como herramienta cultural y profesional.

La propuesta se aloja en la plataforma oficial Rai Scuola, y su interfaz permite avanzar sin restricciones. No se exige ningún registro previo. Solo se requiere ingresar a la página y seguir las lecciones según el ritmo personal.

Además del curso principal, los usuarios tienen acceso a una sección de vocabulario que ofrece 40 categorías temáticas con 60 palabras cada una. En ellas se incluyen términos de uso diario como vestimenta, tecnología, expresiones modernas y palabras comunes.

La plataforma también cuenta con contenidos adicionales para quienes deseen explorar otras áreas del conocimiento como física, química, matemáticas, humanidades y literatura.

Para quienes buscan continuar el aprendizaje más allá del curso, se recomienda aprovechar canales de YouTube especializados, ejercicios interactivos, pódcast educativos y otros recursos disponibles en internet.

