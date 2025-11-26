El Mundo

El gobierno de Italia lanzó un curso de idiomas gratis para extranjeros: ¿cómo inscribirse?

La plataforma ‘Rai Scuola’ permite estudiar desde nivel A1 hasta B2 con material gratuito y sin necesidad de registrarse

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La propuesta permite aprender italiano desde cualquier país sin registrarse. Las lecciones se adaptan al ritmo del estudiante.
La propuesta permite aprender italiano desde cualquier país sin registrarse. Las lecciones se adaptan al ritmo del estudiante.







