El gasto militar de la Unión Europea rompe récord: $446.000 millones

La Agencia Europea de Defensa precisó que entre los gastos hay$152.000 millones destinados a inversiones como la compra de nuevo armamento.

Por AFP
Los países europeos han aumentado significativamente el gasto militar desde que Rusia invadió a Ucrania en 2022. (Foto: Archivo) (ANASTASIA VLASOVA)







