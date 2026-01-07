El Ejército de Estados Unidos prohíbe disparar a animales para entrenar médicos de combate

Las cabras y los cerdos son animales comunes utilizados en el entrenamiento médico militar de Estados Unidos para simular lesiones de combate, como heridas de bala, quemaduras y amputaciones.

Una ley aprobada el 18 de diciembre en Estados Unidos prohibió que las Fuerzas Armadas usen animales vivos en entrenamientos de campo para preparar médicos de combate.

La medida incluyó ejercicios con munición real, aplicados por el Departamento de Defensa. La norma formó parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2026.

El uso de animales en estos entrenamientos generó cuestionamientos durante décadas. Organizaciones como el Comité de Médicos para la Medicina Responsable y PETA criticaron la práctica.

Un informe del Gobierno estadounidense indicó en 2022 que animales como puercos y cabras se emplearon por la similitud de sus tejidos con los humanos, lo que permitió recrear situaciones médicas complejas.

No existe claridad sobre la frecuencia con que el Ejército recurrió a estos procedimientos.

Pese a la nueva restricción, el Departamento de Defensa continuará con otros procedimientos que involucren animales. Entre ellos figuran lesiones provocadas por objetos contundentes, quemaduras o estaqueamientos. Los llamados “heridas por armas” solo se permitirán cuando correspondan a pruebas de material bélico y bajo anestesia.

El Comité de Médicos para la Medicina Responsable señaló que animales anestesiados aportan poco para entrenar médicos de combate. La organización afirmó que trajes de simulación usados por personas resultan más eficaces para reproducir el estado de un paciente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.