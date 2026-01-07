El Mundo

El Ejército de Estados Unidos prohíbe disparar a animales para entrenar médicos de combate

Estados Unidos prohibió entrenamientos militares con animales vivos bajo fuego real, pero mantuvo otras prácticas. El debate vuelve a enfrentar a activistas y funcionarios

Por O Globo / Brasil / GDA
Las cabras y los cerdos son animales comunes utilizados en el entrenamiento médico militar de Estados Unidos para simular lesiones de combate, como heridas de bala, quemaduras y amputaciones.
