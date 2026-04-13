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El conservador proeuropeo Magyar destrona en Hungría a Orbán, que reconoce ‘dolorosa’ derrota

Exaliado del partido de Orbán antes de volverse su principal opositor, Magyar logró en dos años construir un movimiento de oposición capaz de obtener el triunfo

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Por AFP
Peter Magyar, líder del partido conservador proeuropeo TISZA, hace una declaración en Budapest durante las elecciones generales en Hungría, el 12 de abril de 2026.
Peter Magyar, de 45 años, logró derrotar a Viktor Orbán, quien estuvo 16 añps en el poder. (FERENC ISZA/AFP)







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