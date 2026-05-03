El Mundo

El avión en el que viajaba Pedro Sánchez aterriza de emergencia en Turquía

Sánchez se dirigía a Ereván, en Armenia, cuando su aeronave se vio obligada a aterrizar en Turquía.

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Por AFP
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia el discurso inaugural del primer acto de las conmemoraciones oficiales "España en Libertad", en el Museo Reina Sofía de Madrid, el 8 de enero de 2025, en el que se conmemora el 50.º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Sánchez declaró hoy que el multimillonario propietario de la plataforma de redes sociales X, Elon Musk, "ataca abiertamente nuestras instituciones" y "incita al odio". En su discurso de inicio de las conmemoraciones oficiales del 50.º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, Sánchez también acusó al "hombre más rico del planeta" de pedir "apoyo a los herederos de la Alemania nazi en las próximas elecciones".
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. (OSCAR DEL POZO/AFP)







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