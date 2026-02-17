El Mundo

El Año Nuevo chino ya comenzó; Conozca las costumbres orientales para atraer la fortuna este 2026

Limpiar el hogar, entregar sobres rojos con dinero y tirar fuegos artificiales son algunas de las costumbres de las comunidades orientales para recibir un nuevo período en el calendario lunisolar

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El calendario lunar marca el inicio del Año Nuevo Chino 2026 el 17 de febrero. El ciclo estará representado por el Caballo y se extenderá hasta febrero de 2027.
El calendario lunar marca el inicio del Año Nuevo Chino 2026 el 17 de febrero. El ciclo estará representado por el Caballo y se extenderá hasta febrero de 2027. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Año nuevo chinoCostumbres2026China
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.