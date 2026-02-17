Año Nuevo Chino 2026: Cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

¡Feliz año nuevo chino! ¡Feliz año del Caballo de Fuego! El Año Nuevo Chino llega galopando fuerte. Este martes 17 de febrero se abre oficialmente el ciclo del Caballo de Fuego.

El Año Nuevo Chino es una de las festividades más significativas en varias culturas asiáticas, puesto que marca el inicio de un nuevo ciclo en el calendario lunisolar. A diferencia del calendario occidental, su fecha varía anualmente, pero generalmente cae entre enero y febrero. Por lo tanto, varias personas se preguntan cuándo es. Este año estará regido por el Caballo de Fuego, lo que promete un ciclo de profunda transformación y acción.

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino 2026 comienza oficialmente este martes 17 de febrero de 2026 y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Esta festividad tradicional da inicio al calendario lunisolar y se celebra con gran importancia en diversos países de Asia.

La fecha de esta festividad se establece en el día de la Luna nueva más próximo al punto equidistante entre el solsticio de invierno (diciembre) y el equinoccio de primavera (marzo) del hemisferio norte. Esto significa que su inicio puede variar entre el 21 de enero y el 21 de febrero de cada año.

El nuevo año chino llegó galopeando con la energía del caballo este 2026. (Imagen creada en La Nación con IA )

¿Qué simboliza el Año del Caballo de Fuego?

El 2026 será el Año del Caballo de Fuego. El Caballo es el séptimo signo de la rueda zodiacal oriental. El elemento Fuego, por su parte, se asigna a los años que terminan en 6 o 7, lo que complementa las características del animal con una energía adicional de pasión y dinamismo.

El Caballo, en el horóscopo chino, simboliza la libertad, la independencia y el movimiento. Cuando se une al elemento Fuego, como en 2026, añade pasión, coraje, acciones rápidas, creatividad, visibilidad y valentía.

Según la astróloga Susy Forte en una nota de LA NACION , este es el “más indomable de todos los equinos”. En ese sentido, augura una etapa productiva, de acción e incesante movimiento, con fuerza e inteligencia para progresar hacia metas elevadas. Este período promete ser ideal para tomar decisiones valientes y romper estructuras antiguas. Es un momento propicio para proyectos profesionales y personales, transformaciones internas, mudanzas, viajes y expansión.

Sin embargo, Susy Forte advierte que “la energía excesiva puede derivar en conflictos, impaciencia y cambios drásticos si no se canaliza adecuadamente con empatía y templanza”.

¿Cómo puedo saber cuál es mi signo del horóscopo chino?

A diferencia de la astrología occidental, el signo del horóscopo chino se determina por el año de nacimiento. Cada animal rige un año completo y se repite cada 12 años. A continuación, la lista de los signos y sus años correspondientes:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Búfalo o Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Conejo o Gato : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028. Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029. Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

¿Cómo se determina mi elemento en el horóscopo chino?

Además del animal, cada año de nacimiento está asociado a uno de los cinco elementos: Metal, Agua, Madera, Fuego o Tierra. Esto se define por el último dígito del año:

Metal : años terminados en 0 o 1.

: años terminados en 0 o 1. Agua : años terminados en 2 o 3.

: años terminados en 2 o 3. Madera : años terminados en 4 o 5.

: años terminados en 4 o 5. Fuego : años terminados en 6 o 7.

: años terminados en 6 o 7. Tierra: años terminados en 8 o 9.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION Argentina con la asistencia de la IA.