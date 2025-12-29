El año 2025 de América Latina en imágenes

La huella del crimen organizado en la seguridad ciudadana y en la naturaleza; la muerte de dos políticos, uno que partió después de una larga vida que marcó la historia de su país, el otro demasiado joven que fue asesinado a tiros; la fe de un pueblo, el rastro del narcotráfico en zonas protegidas y una elección que da un giro en la conducción de un país, están entre los hitos que capturaron este año los fotógrafos de los 12 diarios del Grupo de Diarios de América (GDA).

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece La Nación, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

El Universal, México

Tres estados bajo el agua. Cientos de familias resultaron afectadas por las inundaciones en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, que dejaron al menos 83 muertos en octubre, según cifras oficiales. El gobierno destinó un apoyo económico para los damnificados por unos $3.800 para casos de pérdida total. En la imagen, Álamo, Veracruz. Foto: Diego Simón Sánchez

El Tiempo, Colombia

Violencia política. Tres disparos en la cabeza sumieron al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (39) en una agonía que se extendió por varios meses. El atentado del 7 de junio en su contra fue un poderoso y perturbador recordatorio de la violencia política más extrema. En agosto, y tras varias intervenciones quirúrgicas, el joven político falleció y fue despedido con una misa en la Catedral Primada de Colombia. Foto: Mauricio Moreno

O Globo, Brasil

Antes de que ella vea. Una mujer cubre el rostro de un niño mientras la policía pasa con el cuerpo de un sospechoso asesinado en un operativo en Ladeira dos Tabajaras. La imagen simboliza la violencia urbana en Río de Janeiro. Foto: Márcia Foletto

La Prensa Gráfica, El Salvador

Proyecto emblema. La construcción del Aeropuerto del Pacífico, uno de los proyectos emblema del Presidente Nayib Bukele, avanza hace 10 meses y contempla, en una etapa inicial, una inversión de $4.400 millones, con fondos provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del gobierno de España, mediante un fondo para internacionalización de la empresa, y $50 millones de fondos de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), encargada de la ejecución del proyecto. Detalles como el estudio de factibilidad, compra de inmuebles y el contrato de la constructora a cargo de las obras fueron declarados bajo reserva total a inicios de diciembre, por la CEPA, que esgrimió que esos documentos tienen “trascendencia estratégica” para el proyecto. Foto: Luis Martínez

El Nuevo Día, Puerto Rico

Maniobras militares. Integrantes de la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina de Estados Unidos realizan maniobras en la playa El Faro, en Arroyo, el 25 de septiembre de 2025, como parte de ejercicios militares en la costa sureste de Puerto Rico. Estas prácticas se desarrollan en un contexto de aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe ante el conflicto con Venezuela. Foto: Xavier J. Araújo

La Nación, Costa Rica

Aparente pista clandestina destruye humedal protegido. Esta imagen aérea tomada con dron revela una aparente pista clandestina construida dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur de Costa Rica, muy cerca de la frontera con Panamá. Las imágenes aéreas tomadas por un equipo de La Nación en el sitio, comparadas con fotografías satelitales de Google Earth y los mapas del Registro Nacional de Humedales, revelaron que el terreno, de unos 500 metros de largo, fue abierto mediante la tala de bosque y el relleno de un humedal protegido. La Fiscalía Ambiental de Costa Rica investiga el caso por presuntos delitos de cambio de uso de suelo y daño a un ecosistema frágil, mientras que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) vincula la zona con rutas del narcotráfico regional. Por razones de seguridad, la identidad del autor de la fotografía se mantiene en reserva. Foto: La Nación, Costa Rica

El Nacional, Venezuela

San José Gregorio Hernández y la fe de un pueblo. Caracas acompañó con fe el día en que el Vaticano proclamó santo a José Gregorio Hernández. Desde tempranas horas, fieles se congregaron en vigilia para honrar al médico venezolano, cuya devoción popular ha atravesado generaciones. La imagen, ya con la aureola de santo, simbolizó el reconocimiento oficial a una fe que el pueblo sostuvo durante décadas. Velas encendidas, oraciones y silencio marcaron una jornada histórica en la que la devoción se expresó en las calles como parte de la identidad colectiva venezolana. Foto: Ezequiel Carías

El Comercio, Perú

Las víctimas de los sicarios. El aumento de la criminalidad en Perú golpea con especial fuerza a los choferes del transporte público que sufren extorsiones y se arriesgan a ser víctimas de sicarios, cada vez con mayor frecuencia. La fotografía, el peritaje de un asesinato ocurrido en el distrito de Los Olivos en Lima, resume la violencia diaria que sufren los conductores. Foto: Fernando Sangama.

La Nación, Argentina

Inundación sin precedentes. En Ingeniero White, el barrio fabril frente al puerto de Bahía Blanca, Gabriel Loffredo perdió todo. En su habitación mira toda su ropa flotando, desconsolado. Los restos de humedad, el barro y los muebles destrozados muestran los 1,40 metros aproximados a los que habría llegado, en algunas casas, el agua. La imagen sintetiza el impacto de una de las inundaciones más graves del año. Un retrato directo del drama humano y de las consecuencias cada vez más visibles del cambio climático. Foto: Santiago Filipuzzi

El País, Uruguay

Adiós a una figura fundamental. El velatorio de José Mujica, realizado en el Palacio Legislativo, se desarrolló en un clima de profunda solemnidad y recogimiento popular. El féretro, cubierto con el pabellón nacional, fue acompañado por las máximas autoridades del país, en un homenaje, austero y cargado de simbolismo republicano, que reflejó el lugar central que Mujica ocupó en la historia política contemporánea del Uruguay y el respeto transversal que supo cosechar a lo largo de su vida pública. Foto: Ignacio Sánchez

Listín Diario, República Dominicana

Desalojo. El 14 de noviembre de 2025 la vida dio un giro brusco a los habitantes del sector Cuba, en el Distrito Nacional. Ese día se ejecutó un plan de desalojo forzoso para dar paso a la construcción de una nueva vía que conectará al norte de Santo Domingo con la capital dominicana. Foto: Víctor Ramírez

El Mercurio, Chile

El triunfo de Kast. El líder y fundador del Partido Republicano (derecha), José Antonio Kast, se convirtió en el Presidente electo con un apoyo del 58% de los votos en el balotaje del 15 de diciembre y prometiendo un “gobierno de emergencia” para hacer frente a los problemas más apremiantes del país: seguridad, migración y economía. En su primer discurso tras el triunfo pidió paciencia para esperar los resultados de sus políticas y respeto a sus contrincantes, mientras que reconoció el respaldo que había recibido de otras alternativas de derecha y de centro para ganar el balotaje. Asumirá la Presidencia el 11 de marzo de 2026 y es el primer presidente en 67 años que vivirá en la sede de Gobierno. Foto: Cristian Carvallo