El Mundo

El año 2025 de América Latina en imágenes

Fotoperiodismo del GDA: los momentos que marcaron el año entre violencia, esperanza y cambio político.

EscucharEscuchar
Por El Mercurio/GDA/Chile y Carolina Álvarez

La huella del crimen organizado en la seguridad ciudadana y en la naturaleza; la muerte de dos políticos, uno que partió después de una larga vida que marcó la historia de su país, el otro demasiado joven que fue asesinado a tiros; la fe de un pueblo, el rastro del narcotráfico en zonas protegidas y una elección que da un giro en la conducción de un país, están entre los hitos que capturaron este año los fotógrafos de los 12 diarios del Grupo de Diarios de América (GDA).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
América Latina
El Mercurio/GDA/Chile

El Mercurio/GDA/Chile

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El Mercurio es un periódico chileno que ofrece información sobre política, economía, cultura, deportes y más.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.