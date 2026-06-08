Ejército israelí afirma que atacó objetivos militares en Irán

Una fotografía tomada desde la zona sur de Nabatieh muestra una columna de humo elevándose desde el lugar de un bombardeo aéreo israelí contra la localidad de Kfar Tibnit, en el sur del Líbano, el 4 de junio de 2026. Imagen con fines ilustrativos:

Jerusalén. El ejército israelí anunció el lunes que efectuó ataques aéreos contra “objetivos militares” en Irán, en respuesta al lanzamiento de misiles iraníes contra Israel, por primera vez desde la adopción de una tregua en la guerra de Oriente Medio.

“Hace poco, la fuerza aérea israelí atacó objetivos militares del régimen terrorista iraní en el oeste y centro de Irán”, indicó el ejército israelí en Telegram. Por su parte, la televisión iraní reportó explosiones en tres ciudades.

“Varias explosiones se escucharon en Teherán, Tabriz e Isfahán”, publicó la televisión estatal iraní en Telegram. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manisfestó este domingo que instaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a no atacar a Irán en respuesta al lanzamiento de misiles contra Israel para evitar una nueva escalada en la guerra.

La mañana de este lunes, las bolsas asiáticas cayeron fuertemente y los precios del petróleo subieron, luego de que Irán disparara misiles contra Israel y de seguidas fuertes pérdidas de Wall Street.

El índice japonés Nikkei caía 4,1%, mientras el surcoreano Kospi llegó a perder 8,8%, con fuertes caídas en las acciones de los fabricantes de semiconductores Samsung y SK hynix. Igualmente se registraron bajas significativas en las bolsas de Taipéi, Hong Hong, Shanghái y Singapur.

El petróleo Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía el 3,4% a $96,24 por barril. Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, subía el 3,3% a $93,52 el barril.

Horas antes, las sirenas de alerta aérea resonaron en Israel ante el lanzamiento de misiles iraníes. Los Guardianes de la Revolución de Irán calificaron el ataque como una advertencia a Israel, luego de que este país atacara a Líbano.

El ejército israelí aseguró que interceptó todos los misiles. El viernes pasado, los principales indicadores de Wall Street cerraron con unas fuertes bajas por las ventas generalizadas de acciones tecnológicas.