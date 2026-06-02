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Ejército de Israel admite haber alcanzado un hospital en Líbano durante los ataques del lunes

Ministerio de Salud de Líbano ha elevado a más de 3.450 los muertos y 10.500 los heridos a causa de la guerra contra Hezbolá.

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Por Europa Press
Líbano informó que un ataque israelí alcanzó una zona cercana a un hospital en la ciudad de Tiro el 1.º de junio, mientras el Ministerio de Salud difundía imágenes que mostraban graves daños en las instalaciones.
Líbano informó que un ataque israelí alcanzó una zona cercana a un hospital en la ciudad de Tiro el 1.º de junio, mientras el Ministerio de Salud difundía imágenes que mostraban graves daños en las instalaciones. (KAWNAT HAJU/AFP)







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