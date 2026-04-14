Edmundo González pide unidad a la oposición para ‘lograr la democracia que los venezolanos ya decidieron’

Madrid, España. El líder opositor y candidato en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, Edmundo González, ha apelado este martes a la unidad de los partidos venezolanos, rechazando el “pensamiento único” y apelando a “lograr la democracia que los venezolanos ya decidieron” en las elecciones de julio de 2024.

En un mensaje en redes sociales, el líder opositor ha rechazado una “idea de pensamiento único” y ha apostado por la pluralidad de ideas en un momento de transición e incertidumbre política en el país tras la intervención de Estados Unidos para derrocar al presidente, Nicolás Maduro, pero la continuidad del sistema chavista.

“Cada partido, cada liderazgo, cada venezolano tiene un lugar en esta causa. Porque lo que nos une es más grande que cualquier diferencia: el país que queremos reconstruir”, ha afirmado el político y diplomático venezolano.

El líder opositor también ha querido reivindicar los resultados de las elecciones de 2024, en las que Maduro reivindicó una victoria sobre González, aunque la Comisión Nacional Electoral nunca público las actas que atestiguaban el triunfo en las urnas.

“El 28 de julio lo demostramos. Ese día no ganó un partido, ganó Venezuela. Hoy el país nos está mirando. Sabe lo que somos capaces de lograr cuando estamos unidos. Y esa debe ser nuestra guía. Unidad para avanzar. Unidad para reconstruir. Unidad para lograr la democracia que los venezolanos ya decidieron”, ha señalado.

Este mensaje llega cuando se cumplen 100 días de gobierno liderado por Delcy Rodríguez, la número dos de Maduro, tras la captura de este por una acción militar por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Asimismo, se espera que Edmundo González acompañe a María Corina Machado, líder opositora y ganadora del último premio Nobel de la Paz, en su próxima visita a Madrid, donde se reunirá este sábado la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos.