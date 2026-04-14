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Edmundo González pide unidad a la oposición para ‘lograr la democracia que los venezolanos ya decidieron’

El líder opositor rechaza “idea de pensamiento único” y pide pluralidad de ideas en momento de transición e incertidumbre política en Venezuela.

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Por Europa Press
Edmundo González
Edmundo González (Shutterstock/Shutterstock)







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