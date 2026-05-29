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Dron ruso deja dos heridos en Rumania y eleva tensiones con UE y OTAN: Vea lo que sucedió

Rumania, miembro de la OTAN, acusó a Rusia de una “irresponsable escalada” después de que un dron cayera sobre un edificio y dejara dos heridos.

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Por AFP
Una fotografía muestra restos de una ventana destrozada sobre el techo de un edificio ubicado frente al lugar donde un dron ruso impactó un complejo de apartamentos en Galați, en el este de Rumanía.
Una fotografía muestra restos de una ventana destrozada sobre el techo de un edificio ubicado frente al lugar donde un dron ruso impactó un complejo de apartamentos en Galați, en el este de Rumanía. (DANIEL MIHAILESCU/AFP)







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