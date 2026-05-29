Dron ruso deja dos heridos en Rumania y eleva tensiones con UE y OTAN: Vea lo que sucedió

Una fotografía muestra restos de una ventana destrozada sobre el techo de un edificio ubicado frente al lugar donde un dron ruso impactó un complejo de apartamentos en Galați, en el este de Rumanía.

Galati, Rumania. Rumania, país miembro de la OTAN, acusó este viernes a Rusia de una “irresponsable escalada” después de que un dron cayera sobre un edificio residencial en Galati, cerca de la frontera con Ucrania, dejando dos heridos leves.

El presidente rumano, Nicusor Dan, convocó al Consejo Supremo Nacional de Defensa tras el impacto del dron, un hecho que también fue condenado por la OTAN y la Unión Europea.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del incidente:

¿Qué ocurrió?

Un dron ingresó en el espacio aéreo rumano y se estrelló contra el techo de un edificio de viviendas, dejando dos heridos leves.

Según el Ministerio de Defensa, Rusia atacó en la madrugada del viernes con drones “objetivos civiles e infraestructuras en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania”.

“Uno de estos drones penetró en el espacio aéreo rumano”, informó el ministerio en un comunicado.

El aparato “fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y luego se estrelló contra el techo de un edificio de viviendas, provocando un incendio al impactar”, añadió.

Las fuerzas rumanas no tuvieron tiempo suficiente para derribar el dron, afirmó un responsable de defensa, y añadió que no hubo “oportunidades realistas para neutralizarlo de forma segura”.

“El tiempo del que disponíamos —cuatro minutos— fue extremadamente corto”, declaró el general Gheorghe Maxim, del Comando Conjunto, en una rueda de prensa.

El presidente rumano dijo que la decisión de no intervenir se tomó “porque no se daban las condiciones necesarias para destruirlo sin poner en peligro la seguridad de la población civil”.

¿Cómo ha respondido Rumania?

El presidente rumano convocó al Consejo Supremo Nacional de Defensa para “debatir las implicaciones del incidente más grave” que ha afectado a su territorio desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

“El carácter sin precedentes de este suceso exige una respuesta firme, coordinada y proporcionada a nivel nacional, aliado e internacional”, señaló Dan.

El mandatario también dijo que Rumania expulsaría al cónsul general ruso en la ciudad portuaria de Constanza, en el mar Negro, y cerraría la misión.

Rusia adelantó que estaba preparando “medidas de represalia”. “La respuesta a esta medida no tardará en llegar”, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, a la agencia estatal RIA.

“Este incidente constituye una grave e irresponsable escalada por parte de la Federación de Rusia”, denunció el Ministerio de Defensa.

Ese ministerio añadió que Bucarest había “solicitado medidas para acelerar la transferencia de capacidades antidrones a Rumania”.

¿Cómo reaccionaron la OTAN y la UE?

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció en X que “la guerra de agresión había cruzado otra línea roja” y expresó la “plena solidaridad” con el país.

Maia Sandu, la presidenta de Moldavia, un país situado entre Rumania y Ucrania y que también ha sufrido repetidas incursiones de drones en su territorio, consideró que Rusia representa un “peligro para todos”.

A su vez, el jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, condenó “el comportamiento temerario de Rusia”, mientras que el canciller de Francia, Jean-Noel Barrot, criticó un “acto irresponsable”.

La OTAN, en tanto, condenó el “comportamiento irresponsable” de Rusia.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que había asegurado al presidente Dan la “solidaridad absoluta” de la alianza.

“El comportamiento irresponsable de Rusia es un peligro para todos nosotros”, escribió Rutte en redes sociales después de una llamada con el presidente rumano.

“Reafirmé que la OTAN está preparada para defender cada centímetro del territorio aliado”, reforzó.

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, también condenó la “incursión temeraria” de Rusia y expresó el respaldo “a nuestro aliado”.

A su vez, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, señaló en X que el accidente del dron “demostró una vez más que la agresión rusa representa una amenaza real para la región del mar Negro y para toda Europa”.

Otros países de la OTAN como Letonia, Estonia y Polonia están cada vez más expuestos a las incursiones en su territorio de drones de las partes beligerantes.

El máximo comandante militar de la OTAN, el general estadounidense Alexus Grynkewich, habló con el jefe del ejército de Rumania sobre el incidente, informó la alianza.

Fuentes de la OTAN señalaron que no había indicios si Rumania pediría consultas de emergencia en virtud del Artículo Cuatro de la alianza.

Ese artículo determina que los miembros de la OTAN establecerán consultas “siempre que, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes se vea amenazada”.