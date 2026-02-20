Dos playas de Latinoamérica destacan entre las mejores en los premios de Tripadvisor 2026

Ipanema, en Brasil, e Isla Pasión, en México, fueron reconocidas entre las playas mejor valoradas del mundo en 2026.

Dos playas de Latinoamérica ingresaron al listado mundial “Best of the Best” de los Travelers’ Choice Awards 2026 de Tripadvisor. Se trata de la Playa de Ipanema, en Brasil, y de Isla Pasión, en México, reconocidas por las valoraciones de viajeros durante los últimos 12 meses.

El premio es otorgado por Tripadvisor y distingue a menos del 1% de los más de 8 millones de perfiles publicados en su plataforma. La selección se basa en la calidad y cantidad de reseñas.

Isla Pasión, México

Isla Pasión obtuvo 4,6 puntos y fue valorada por su entorno natural y ambiente tranquilo. Localizada en Cozumel, la playa es recomendada para descanso y excursiones acuáticas, además de que se ubica en el primer lugar de la lista.

Tripadvisor señaló que los visitantes destacaron los tours de naturaleza, la calidad del servicio y las zonas con sombra para relajación.

Isla Pasión es altamente recomendada como un lugar ideal para relajarse. (Canva /Canva)

Playa de Ipanema, Brasil

Con una calificación de 4,5, Ipanema destacó como uno de los principales destinos costeros de Sudamérica, ubicándose en el puesto 23. Ubicada en Río de Janeiro, la playa es conocida por su combinación de paisaje urbano, actividades deportivas y amplia oferta gastronómica.

Las opiniones recopiladas por la plataforma resaltaron el surf, el voleibol y los atardeceres frente al océano Atlántico.

Ipanema, Brasil una playa que destaca por dar la oportunidad a los turistas de surfear, jugar voleibol o simplemente relajarse y observar a la gente (Canva /Canva)

Además de los destinos latinoamericanos, el listado 2026 incluyó playas en Europa, Asia, Oceanía y África, lo que confirma la diversidad geográfica del ranking mundial. Entre ellas figuraron arenales en Grecia, Italia, España y Portugal, así como destinos en Tailandia, Indonesia, Australia y Sudáfrica.

El reconocimiento también abarcó playas en Estados Unidos y el Caribe, con propuestas que combinan naturaleza, infraestructura turística y actividades acuáticas. Según Tripadvisor, la selección refleja tendencias de viaje centradas en experiencias auténticas y paisajes naturales, con base en millones de opiniones publicadas por usuarios durante un periodo de 12 meses.

Los Travelers’ Choice Awards 2026 también incluyeron categorías de hoteles, restaurantes y experiencias turísticas en distintos continentes