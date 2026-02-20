El Mundo

Dos playas de Latinoamérica destacan entre las mejores en los premios de Tripadvisor 2026

Conozca qué las distingue y por qué miles de viajeros las impulsaron en el ranking global de Tripadvisor

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Ipanema, en Brasil, e Isla Pasión, en México, fueron reconocidas entre las playas mejor valoradas del mundo en 2026.
Ipanema, en Brasil, e Isla Pasión, en México, fueron reconocidas entre las playas mejor valoradas del mundo en 2026. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCplayasLatinoaméricaTripadvisor
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.