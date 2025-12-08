El Mundo

Dos manifestantes mueren por bala en protesta de 12 días en Bolivia

Dos hombres fallecieron y mas resultaron heridos por impactos de arma de fuego durante protesta de 12 días en Bolivia.

Por AFP
Manifestantes en La Paz, Bolivia, el 21 de noviembre de 2024, protestan contra la escasez de dólares y combustible, expresando descontento por los aumentos de precios. La incertidumbre económica, alimentada por las tensiones entre Evo Morales y Luis Arce, ha provocado una ola de desconfianza hacia las autoridades. Foto: Aizar Raldes / AFP
People march during a rally to protest the fuel and dollars shortages in La Paz on November 21, 2024. - The dollars shortage, the protests and the lack of confidence in the authorities, aggravated by the disputes between former President Evo Morales and President Luis Arce, have plunged Bolivia, a country of 11 million inhabitants, into continuous uncertainty. (Photo by AIZAR RALDES / AFP) (AIZAR RALDES/AFP)







