Dos lugares de Latinoamérica ganan protagonismo en el Top Global de Tendencias 2026 de Booking

El estudio de Booking.com destaca a dos ciudades latinoamericanas entre los destinos tendencia 2026, impulsadas por cultura, naturaleza e identidad local.

Latinoamérica refuerza su presencia en el mapa turístico internacional con la inclusión de Barranquilla, en Colombia, y Manaus, en Brasil en el Top Global de Destinos Tendencia 2026 elaborado por Booking.com.

El listado forma parte del estudio “Predicciones de Viaje 2026”, basado en la percepción y motivaciones de más de 29.000 viajeros en 33 países.

El informe señala que la región atrae cada vez más interés por su diversidad cultural, oferta ambiental y propuestas urbanas en crecimiento, factores que consolidan su competitividad frente a destinos consolidados de otros continentes.

Barranquilla

Barranquilla figura entre los destinos tendencia gracias a su identidad caribeña, un calendario amplio de actividades y su visible renovación urbana. La ciudad destaca por una combinación de gastronomía en transformación, arquitectura emblemática y una vida cultural intensa que, según el estudio, fortalece su atractivo entre viajeros que buscan experiencias auténticas.

La plataforma señala que la capital del Atlántico se perfila como un punto clave en la región por su mezcla de tradición y modernidad, reforzada por infraestructura turística en expansión y una escena festiva que se mantiene activa durante todo el año. Esta ciudad también es reconocida por ser la ‘cuna’ de artistas, entre ellos Shakira.

Barranquilla, Colombia. (Canva /Canva)

Manaus

Otra presencia latinoamericana en el listado es Manaus, ciudad reconocida como acceso principal a la Amazonia. El análisis destaca su relevancia para visitantes interesados en naturaleza amazónica, gastronomía regional y experiencias ecológicas. Su localización estratégica facilita recorridos por ríos, reservas y comunidades locales, lo que impulsa una oferta turística vinculada al turismo sostenible.

Booking.com apunta que el interés internacional en destinos de naturaleza crece de manera sostenida, lo que coloca a Manaus en una posición favorable para 2026.

Otros destinos del ranking global

El Top Global de Destinos Tendencia 2026 también incluye ciudades de Asia, Europa, África y Oceanía. Entre ellas figuran Mui Ne (Vietnam), Bilbao (España), Filadelfia (Estados Unidos), Guangzhou (China), Münster (Alemania), Kochi (India), Sal (Cabo Verde) y Port Douglas (Australia), seleccionadas por su mezcla de cultura local, paisajes naturales y modernización turística.

Estas ubicaciones, según el estudio, muestran un aumento interanual significativo en reservas dentro de la plataforma, reforzando su ascenso como lugares emergentes para los próximos 12 meses.

El sitio web señala que los destinos tendencia se definen por su capacidad para ofrecer experiencias locales, autenticidad cultural y propuestas sostenibles.