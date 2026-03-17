El Mundo

Dos hombres ante la justicia en Kenia por tráfico de hormigas a China

Curioso tráfico ilícito con especies que pueden vender hasta $100 por ejemplar.

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Por AFP
ormigas vivas confiscadas por guardabosques del Kenya Wildlife Service (KWS) se exhiben dentro de un balde en los tribunales del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta International Airport, en Nairobi.
ormigas vivas confiscadas por guardabosques del Kenya Wildlife Service (KWS) se exhiben dentro de un balde en los tribunales del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta International Airport, en Nairobi. (TONY KARUMBA/AFP)







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