Dos agentes de inteligencia mexicanos secuestrados aparecen con vida

El cartel Jalisco Nueva Generación es uno de los más poderosos en México. Imagen con fines ilustrativos.

Ciudad de México, México. Dos agentes de inteligencia de México, secuestrados la semana pasada por un grupo criminal en el estado de Jalisco, fueron hallados con vida, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizaban investigaciones en esa convulsa región con fuerte presencia de bandas narcotraficantes cuando se reportó su desaparición.

“Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud”, anunció la mandataria mexicana en su habitual rueda de prensa matutina.

Poco después, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, agradeció al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, “su apoyo en la búsqueda” de estos efectivos, quienes “pronto estarán con sus familias”, añadió.

Al reportar la desaparición, la semana pasada, el despacho de Seguridad explicó que ambos trabajaban en “la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco”.

En esa región surgió el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado en febrero de 2020 como “organización terrorista extranjera” por el gobierno del entonces presidente estadounidense, Donald Trump.

Harfuch ha reforzado las tareas de inteligencia para combatir a las mafias narcotraficantes desde que asumió el cargo al iniciar el gobierno de Sheinbaum en octubre de 2024. Su nombramiento se produce en un contexto de alto riesgo: