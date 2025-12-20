Dónde estará el edificio más alto de Latinoamérica y cuánto medirá

México construye en Monterrey la Torre Rise, un edificio de 484 metros que será el más alto de Latinoamérica y el segundo de todo el continente americano.

México albergará el edificio más alto de Latinoamérica. Se trata de la Torre Rise, un rascacielos en construcción en Monterrey, Nuevo León, que alcanzará 484 metros de altura y se convertirá también en la segunda estructura más alta de todo el continente americano, solo por debajo del One World Trade Center, en Nueva York.

El proyecto colocará a la ciudad en el mapa mundial de los grandes rascacielos y superará con amplitud a otras torres emblemáticas de la región.

Una torre que rompe récords en la región

De acuerdo con la información oficial del desarrollo, la Torre Rise contará con 96 pisos habitables, que sumarán 408 metros, además de una aguja de 76 metros que completará su altura total de 484 metros.

La nueva torre superará por 170 metros a la Torre Obispado (T.OP), ubicada también en Monterrey, que hasta ahora ostenta el título del edificio más alto de México y de Latinoamérica.

Con estas dimensiones, la Torre Rise se ubicará como la decimotercera más alta del mundo, por encima de estructuras icónicas como las Torres Petronas, en Malasia, o la Torre Kingkey, en China.

El rascacielos integrará 35 niveles de oficinas, 22 pisos de apartamentos, 10 niveles destinados a un hotel de lujo, cuya marca aún no se oficializa, y cuatro pisos comerciales.

Uno de los principales atractivos será el SkyDeck 360°, un mirador panorámico que ocupará los últimos tres pisos del edificio. Además, se informó que en el piso 100 se habilitará una tirolesa ubicada al borde de la estructura.

Diseño sustentable y áreas verdes

La Torre Rise incorporará 4.300 metros cuadrados de áreas verdes, una fachada de cristal con control térmico y esquinas curvas, diseñadas para reducir el impacto del viento a grandes alturas.

El proyecto ya cuenta con certificaciones internacionales de sostenibilidad, entre ellas LEED Silver, Green Globes, Building EQ y Well, otorgada por el International Well Building Institute.

¿Dónde se construye la Torre Rise?

El edificio se levanta en la colonia Obispado, en Monterrey, muy cerca del cerro y el museo del mismo nombre. La ubicación se sitúa frente al cauce del río Santa Catarina y la avenida Constitución, uno de los principales ejes viales de la ciudad.

Fecha prevista de inauguración

La construcción de la Torre Rise inició en 2023. Según lo indicado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, la inauguración se proyecta para el verano de 2026, antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.