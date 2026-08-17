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Donald Trump amenaza con bombardear Omán si ‘se interpone’ en acuerdo con Irán

Donald Trump amenaza con bombardear Omán si interfiere con Irán en el estrecho de Ormuz

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Por AFP
Mascate es la capital de Omán.
Mascate es la capital de Omán. (Gyanibash/Wikimedia Commons)







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