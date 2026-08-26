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Director de la CIA viajó a Moscú para reunirse con servicio secreto ruso, dice el Kremlin

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que visita de John Ratcliffe a Rusia fue de “semirrutina”; viaje no fue anunciado previamente

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Por AFP
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El director de la CIA, John Ratcliffe, sale del Ala Oeste al finalizar una exhibición del Freedom 250 Grand Prix en West Executive Avenue, entre el Ala Oeste de la Casa Blanca
El director de la CIA, John Ratcliffe, sale del Ala Oeste al finalizar una exhibición del Freedom 250 Grand Prix en West Executive Avenue, entre el Ala Oeste de la Casa Blanca. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)







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