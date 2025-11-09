El Mundo

Director de BBC renunció tras escándalo por manipulación de discurso de Donald Trump

La renuncia del director de BBC sacudió al medio tras la edición manipulada de un discurso de Trump antes de las elecciones. ¿Qué ocurrió?

EscucharEscuchar
Por AFP
Tim Davie renunció como director de BBC tras acusaciones de manipulación en documental sobre Trump.
Tim Davie renunció como director de BBC tras acusaciones de manipulación en documental sobre Trump. (OLI SCARFF/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCBBCDonald TrumpTim Davie
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.