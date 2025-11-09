Director de BBC renunció tras escándalo por manipulación de discurso de Donald Trump

El director general de BBC, Tim Davie, y la jefa de información de la emisora británica presentaron su renuncia este domingo, luego de una intensa polémica por la edición de un discurso del presidente estadounidense Donald Trump en uno de los programas del canal.

El presidente de la empresa, Samir Shah, informó que la decisión obedeció a la presión sostenida que enfrentó Davie, especialmente tras el escándalo por el tratamiento informativo. Destacó que el exdirector lideró BBC durante cinco años.

El incidente surgió tras la difusión de un episodio del programa Panorama, emitido una semana antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre de 2024. En él se incluyeron fragmentos editados del discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio.

La edición sugirió que Trump alentaba a sus seguidores a marchar con él al Capitolio para “luchar como demonios”, aunque esa expresión correspondía a otro momento del mismo discurso.

La ministra de Cultura del Reino Unido, Lisa Nandy, calificó el caso como “extremadamente grave”. El diario The Daily Telegraph publicó el martes pasado que BBC habría presentado declaraciones de Trump de forma engañosa.

En el discurso completo, el mandatario había llamado a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio para “animar a los senadores y representantes”, sin referencia directa a actos violentos en esa parte de su intervención.

Tim Davie explicó, en un mensaje dirigido al personal del canal, que el debate sobre la cobertura informativa del medio influyó en su renuncia. Reconoció que, aunque BBC mantiene un funcionamiento adecuado, se cometieron errores que obligan al director general a asumir la responsabilidad.

