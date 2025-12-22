El Mundo

Dinamarca enterrará dióxido de carbono bajo el mar del Norte en un nuevo proyecto climático este 2026

Se trata de un proyecto de captura y almacenamiento de carbono que está cerca de completarse

Por AFP

Esbjerg, Dinamarca. El proyecto Greensand comenzará en 2026 a enterrar dióxido de carbono en el mar del Norte, en una zona donde Dinamarca perforó en busca de petróleo que ahora se transformará en uno de los proyectos más avanzados de Europa de captura y almacenamiento de CO2.








