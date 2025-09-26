Dinamarca cierra nuevamente un aeropuerto por alerta de drones

Pasajeros hacen fila para obtener nuevos billetes en el punto de servicio del Aeropuerto de Copenhague, Dinamarca, este 23 de septiembre de 2025. La policía danesa declaró que este 26 de setiembre el vuelo de drones de gran tamaño sobre el aeropuerto de Aalborg afectó el tráfico aéreo. Fotografía:

Copenhague, Dinamarca. El aeropuerto de Aalborg, en el norte de Dinamarca, fue cerrado la madrugada de este viernes tras una nueva alerta por drones, la segunda en dos noches consecutivas.

La clausura temporal obligó a desviar un vuelo de KLM procedente de Ámsterdam y a cancelar una salida de Scandinavian Airlines desde Copenhague.

La policía danesa informó que el espacio aéreo sobre la terminal se mantuvo cerrado desde la última hora del jueves y se reabrió alrededor de las 00:35 a.m. del viernes.

Aunque hasta ahora las autoridades no han confirmado la presencia de drones, el Ministerio de Defensa advirtió que los sobrevuelos responden a una operación “sistemática” ejecutada por un “actor profesional”.

La primera ministra Mette Frederiksen calificó los incidentes como “ataques híbridos”, una forma de guerra no convencional, y señaló a Rusia como “la principal amenaza para la seguridad de Europa”.

Moscú negó categóricamente cualquier implicación y su embajada en Copenhague calificó el hecho como una “provocación orquestada”.

En los últimos días, drones fueron detectados en los aeropuertos de Aalborg, Esbjerg, Sonderborg y en la base aérea de Skrydstrup, lo que obligó a cierres temporales, incluido el aeropuerto de Copenhague a inicios de semana.

Estos sucesos se suman a incursiones recientes de drones rusos en Polonia y Rumania y a un ciberataque que afectó aeropuertos en Bruselas, Londres, Berlín y Dublín el fin de semana pasado.

La Unión Europea inició este viernes conversaciones sobre la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para levantar un “muro” de defensa contra drones.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que la Alianza toma “muy en serio” la situación y se comprometió a reforzar la protección de la infraestructura aérea.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó tras una reunión con Frederiksen que Francia está dispuesta a contribuir a la seguridad del espacio aéreo danés.

Los incidentes también repercutieron en Noruega, donde el aeropuerto de Oslo fue cerrado temporalmente a inicios de semana.

El gobierno noruego confirmó la detención de un extranjero que operaba un dron cerca de la terminal aérea y decomisó el aparato.