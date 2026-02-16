Días después de cerrarse oficina de la DEA, República Dominicana da duro golpe al narcotráfico

Autoridades decomisan más de 2 toneladas de cocaína luego del cierre de su oficina antinarcóticos. Imagen con fines ilustrativos (Photo by Francesco SPOTORNO / AFP)

Santo Domingo, República Dominicana. República Dominicana informó de la incautación de más de dos toneladas de cocaína durante un operativo conjunto con Estados Unidos, días después del cierre de su oficina antinarcóticos en el país caribeño ante sospechas de corrupción.

La incautación se ejecutó el domingo en las inmediaciones de la provincia Peravia, al sur de la isla, tras “más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido” a una lancha rápida con personas a bordo, indicó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en un comunicado.

La embarcación de aproximadamente 30 pies de eslora proveniente de Sudamérica cargaba “un importante cargamento de 2.049 paquetes (más de dos toneladas) de presunta cocaína”, detalla el organismo.

El decomiso de 'este cargamento en el interior de una lancha ocupada ha sido el más grande en la historia’ de República Dominicana, dijo a la AFP el portavoz de la DNCD, Carlos Devers.

Las autoridades informaron además el arresto de seis dominicanos en el operativo llevado a cabo junto con el Comando Sur de Estados Unidos.

La administración del presidente Donald Trump comenzó a bombardear presuntas lanchas de contrabando en el Caribe a principios de septiembre, al insistir en que libra una guerra contra supuestos “narcoterroristas” que operan desde Venezuela.

Pero no ha proporcionado pruebas concluyentes de que las embarcaciones estén involucradas en el narcotráfico, lo que ha suscitado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

República Dominicana comenzó a colaborar poco después con la lucha antinarcóticos de Washington y anunció varias incautaciones de drogas.

El reciente decomiso se produce después de que la embajadora estadounidense en República Dominicana anunciara el 12 de febrero el cierre de la oficina de la agencia antidrogas DEA en Santo Domingo.

Un supervisor de la DEA en República Dominicana fue arrestado poco después en Estados Unidos al ser acusado de soborno y fraude de visados.

El país caribeño acumula más de 3,2 toneladas de distintos narcóticos decomisados en lo que va de 2026, aseguró Devers en rueda de prensa.