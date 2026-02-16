El Mundo

Días después de cerrarse oficina de la DEA, República Dominicana da duro golpe al narcotráfico

República Dominicana y EE.UU. trabajaron en conjunto para operativo, tras polémico cierre de oficina antinarcóticos.

Por AFP
Autoridades decomisan m'as de 2 toneladas de cocaína luego del cierre de su oficina antinarcóticos. Imagen con fines ilustrativos (Photo by Francesco SPOTORNO / AFP)
Autoridades decomisan más de 2 toneladas de cocaína luego del cierre de su oficina antinarcóticos. Imagen con fines ilustrativos (Photo by Francesco SPOTORNO / AFP) (FRANCESCO SPOTORNO/AFP)







