El Mundo

Detienen en España a fotoperiodista salvadoreño perseguido por el gobierno de Nayib Bukele

El fotoperiodista Diego Andrés Rosa Rosales fue arrestado tras presentarse a una cita para solicitar asilo en España. La detención se produjo luego de activarse una orden internacional emitida por el gobierno de Nayib Bukele.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar y AFP
Handout picture released by El Salvador's Presidency press office showing US Secretary of State Marco Rubio (L) meeting with El Salvador's President Nayib Bukele at his residence in Lake Coatepeque, El Congo municipality, El Salvador, on February 3, 2025. (Photo by Handout / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
La detención de Rosales se produjo tras la activación de una circular roja de Interpol emitida por el Gobierno de El Salvador. (MARVIN RECINOS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Periodista salvadoreñoDetienenSevillaEspañaEl Salvador
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.