Detienen a un exalto cargo de la CIA con $40 millones en lingotes de oro en su casa

El hallazgo despertó cuestionamientos sobre acceso de la CIA y sus oficiales a esas cantidades de oro.

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos arrestó a un exalto funcionario de la CIA después que un registro encontrara lingotes de oro por valor de $40 millones en su residencia, de acuerdo con documentos judiciales.

Agentes del FBI incautaron además $2 millones en efectivo y unos 35 relojes de lujo en la vivienda de David Rush, en el estado de Virginia.

El diario New York Times había informado el miércoles de que se trataba de un exalto funcionario de la CIA, citando a personas cercanas a la investigación.

Una investigación del FBI determinó que Rush había proporcionado información falsa sobre su formación académica e historial militar en su solicitud de empleo, incluyendo mentiras sobre la obtención de títulos universitarios y el hecho de haber servido como piloto en la Marina.

También defraudó a la hora de facilitar registros horarios y obtuvo $77.000 en pagos por licencias militares al declarar falsamente que era miembro de la reserva de la Marina, según la declaración jurada.

El documento describe a Rush como un exalto empleado de una agencia gubernamental estadounidense con habilitación de máximo secreto y acceso a información clasificada.

Fue detenido el 19 de mayo y acusado de robo de fondos gubernamentales. Un abogado de Rush declinó hacer comentarios al New York Times.

Desde noviembre pasado hasta marzo de este año, Rush presentó varias solicitudes a su empleador para “una cantidad significativa de moneda extranjera y decenas de millones de dólares en lingotes de oro para gastos relacionados con el trabajo”.

La declaración jurada señala que Rush recibió el efectivo y el oro, sin aportar más información sobre por qué los necesitaba.

Posteriormente se descubrió que el oro y la mayor parte del efectivo habían desaparecido de un almacén en el lugar de trabajo del funcionario, lo que desencadenó un registro en su domicilio, donde se encontraron alrededor de 303 lingotes, valorados en más de 40 millones de dólares.