El Mundo

Detienen a un exalto cargo de la CIA con $40 millones en lingotes de oro en su casa

El exagente tenía habilitación de máximo secreto y acceso a información clasificada, según reveló ‘The New York Times’.

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Por AFP
Este hallazgo tiene un valor estimado de $83.000 millones, con potencial impacto en la cotización global del metal precioso.
El hallazgo despertó cuestionamientos sobre acceso de la CIA y sus oficiales a esas cantidades de oro. (Canva/Canva)







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