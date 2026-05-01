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Detienen a trabajador de zoológico en Japón por sospecha de incinerar el cuerpo de su esposa

Un hallazgo en un zoológico de Hokkaido desató una investigación que reveló detalles inquietantes sobre un caso que impacta a Japón

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Por AFP
Un hombre fue detenido en Japón tras hallar restos en un zoológico. La investigación apunta a la incineración del cuerpo de su esposa.
Un hombre fue detenido en Japón tras hallar restos en un zoológico. La investigación apunta a la incineración del cuerpo de su esposa. (TAKETO OISHI/The Yomiuri Shimbun via AFP)







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