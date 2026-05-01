Detienen a trabajador de zoológico en Japón por sospecha de incinerar el cuerpo de su esposa

Un hombre fue detenido en Japón tras hallar restos en un zoológico. La investigación apunta a la incineración del cuerpo de su esposa.

Las autoridades de Japón detuvieron a un hombre señalado de incinerar el cuerpo de su esposa en el zoológico donde laboraba. El caso salió a la luz tras el hallazgo de restos humanos en la isla de Hokkaido.

La policía arrestó a Tatsuya Suzuki el jueves por la noche. El sospechoso habría trasladado el cuerpo de la víctima a una instalación turística. Luego lo destruyó mediante incineración en ese sitio, según indicó un funcionario policial.

La víctima fue identificada como Yui Suzuki, de 33 años. Medios locales la señalaron como esposa del detenido. Las autoridades no detallaron la causa de muerte.

Durante un interrogatorio voluntario, el hombre indicó que utilizó un incinerador del zoológico. Este equipo se destinaba a residuos y animales muertos. Según versiones recogidas por medios locales, el proceso se extendió por varias horas.

La declaración llevó a los agentes a revisar el incinerador. En ese lugar ubicaron restos parciales, lo que facilitó el arresto del sospechoso.

De acuerdo con la cadena pública NHK, la mujer había comentado a familiares que su esposo la amenazaba. Según la investigación, él le decía que podía quemarla sin dejar rastro.

El caso impactó al zoológico de Asahiyama, una atracción turística importante. El recinto permanecía cerrado desde inicios del mes anterior por trabajos de mantenimiento previos al verano. La situación obligó a retrasar su reapertura.

El zoológico reanudó operaciones este viernes. Los encargados ofrecieron disculpas a los visitantes por los inconvenientes generados.

El alcalde de Asahikawa, Hirosuke Imazu, afirmó que la institución enfrenta una situación compleja. También indicó que esperan convertir el apoyo del público en impulso para continuar con sus labores y mostrar la vida de los animales.