Detienen a Greta Thunberg en Londres, durante manifestación a favor de militantes de Palestine Action

Manifestación se llevó a cabo en solidaridad con ocho huelguistas de hambre de este grupo, añadido a la lista de organizaciones consideradas ‘terroristas’ en Reino Unido

Por AFP
Sentada en el suelo, la activista sueca Greta Thunberg. De pie, sin que se vea su cara, un policía.
Esta fotografía fue compartida por la organización Prisoners for Palestine y muestra a la activista sueca Greta Thunberg antes de su arresto por la policía en Londres. Foto: (-/AFP)







