Detalles sobre un intento de atentado contra el papa Francisco en Italia salen a la luz un año después

Plan terrorista contra el papa Francisco en Trieste fue revelado un año después de su visita; sospechoso fue arrestado en Países Bajos y extraditado a Italia.

Un plan para atentar contra el papa Francisco en Trieste, Italia, permaneció oculto por un año. Las autoridades revelaron la amenaza este mes, a más de un año de la visita del pontífice a esa ciudad.

El plan fue atribuido a militantes turcos vinculados al Estado Islámico (ISIS). El sospechoso principal, identificado como Hasan Uzun, de 46 años, fue arrestado en Países Bajos y extraditado a Italia, donde actualmente permanece detenido en Milán.

La operación comenzó después de que agentes italianos localizaron una pistola Luger 9 mm cargada, que se encontraba dentro de un carrito abandonado en la estación de trenes de Trieste. El hallazgo ocurrió un día antes de la llegada del Papa a la ciudad, para participar en la 50.ª Semana Social Católica realizada en julio de 2024.

El hallazgo alertó a la policía local, la inteligencia italiana y la Interpol, que desarrollaron una operación conjunta. La información recabada apuntó a un plan ejecutado por un grupo extremista turco afiliado a ISIS Khorasan.

Hasan Uzun fue señalado como el nexo principal de la célula. Las investigaciones sugieren que mantenía vínculos con una red de militantes distribuida en distintas zonas de Europa, por lo que las autoridades continúan rastreando otras posibles conexiones.

Aunque el ataque no se concretó, los cuerpos de seguridad lo calificaron como una de las amenazas más severas contra la Iglesia católica en años recientes. Un informe reservado de inteligencia resaltó que el objetivo consistía en atacar al Papa de forma directa, como un gesto simbólico de alto alcance internacional.

El papa Francisco murió en abril de 2025, a raíz de un derrame cerebral. Fue sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. Su sucesor, León XIV, de nombre civil Robert Francis Prevost y originario de Estados Unidos, asumió la dirección de la Iglesia católica.

