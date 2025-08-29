El Mundo

Detalles sobre un intento de atentado contra el papa Francisco en Italia salen a la luz un año después

El sospechoso fue arrestado en Países Bajos y extraditado a Italia

Por O Globo / Brasil / GDA
Plan terrorista contra el papa Francisco en Trieste fue revelado un año después de su visita; sospechoso fue arrestado en Países Bajos y extraditado a Italia. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







notas iaJGGpapa FranciscoFranciscoVaticanoItalia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

