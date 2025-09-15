El Mundo

Descubrimiento insólito en el barco gemelo del Titanic

Buzos recuperan la campana, binoculares y otros objetos históricos. Las piezas fueron encontradas a una profundidad de 120 metros en el mar Egeo

Por AFP
Una fotografía distribuida por el Ministerio de Cultura de Grecia, el 15 de setiembre de 2025, muestra a un buzo explorando el HMHS Britannic, un barco hospital británico que se hundió cerca de la isla griega de Kea en 1916 tras chocar con una mina durante la Primera Guerra Mundial.
Una fotografía distribuida por el Ministerio de Cultura de Grecia, el 15 de setiembre de 2025, muestra a un buzo explorando el HMHS Britannic, un barco hospital británico que se hundió cerca de la isla griega de Kea en 1916 tras chocar con una mina durante la Primera Guerra Mundial. (AFP/AFP)







