"Yo perdí mi casa, el pozo de agua no sirve, perdí todo, no tengo nada. Estoy viviendo así como estoy (vestido), no tengo (más) ropa, no tengo comida para alimentar a mi familia, no tengo techo", cuenta -con ayuda de un traductor- este hombre de 40 años a la AFP, en su lengua, originaria de Centroamérica.