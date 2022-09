Florida afronta huracán Ian: Así lo vive un tico desde Orlando

Algunos supermercados ya tenían sus anaqueles vacíos, especialmente en los pasillos del agua potable. (Arturo Pardo)

El huracán Ian, considerado “extremadamente peligroso” por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, tocó tierra en Florida la tarde de este miércoles. Ian llega a costas norteamericanas después de dejar a Cuba sin luz, con inundaciones y destrozos a su paso.

Según el sitio especializado PowerOutage, tras su llegada a Florida, el huracán ya dejó sin electricidad a más de un millón de hogares en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Sarasota y Tampa.

Con esto como preámbulo, los habitantes de la ciudad de Orlando se preparan para que Ian arribe durante la madrugada y mañana del jueves 29 de setiembre. Entre las personas que se encuentran en Florida y tomaron medidas preventivas ante la inminente llegada de Ian se encuentra el comunicador costarricense Arturo Pardo, quien tenía planificado volver a Costa Rica este mismo miércoles, pero debió aplazarlo por la cancelación de los vuelos.

Huracán Ian dejó a Cuba a oscuras y se aproxima a Florida

“Yo ya me iba de Florida hoy, pero el vuelo me lo cancelaron ayer y la fecha más próxima en que se podía era el domingo. Jueves y viernes no van a volar, mientras que el sábado ya no había espacio”, explicó a La Nación.

Pardo se hospeda a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Orlando, y como precaución para afrontar al huracán Ian, visitó un supermercado para adquirir, principalmente, comida y agua. En la tienda a la que acudió se encontró, para su sorpresa, que muchos de los anaqueles casi estaban vacíos.

“Se sabe que tanto el jueves como el viernes va a haber muchos lugares cerrados y además es recomendable no manejar, así que el consejo era comprar alimentos. En el supermercado sí estaba muy vacío el pasillo donde estaba el agua principalmente. Las filas estaban bastante largas”, explicó el entrevistado.

Ian toca tierra en Florida con la fuerza de un huracán categoría 4

Según conoció Pardo, hoteles de Orlando recibieron durante este miércoles a personas que venían desde Tampa, localidad que recibió el primer impacto de Ian al ingresar a costas estadounidenses.

Además, las autoridades de emergencias pidieron a los ciudadanos tomar precauciones, como no dejar cosas de valor cerca de las entradas o las ventanas, en caso de que los fuertes vientos provoquen caída de objetos o filtraciones de agua.

Las ráfagas de viento soplan a través de los barcos en la bahía de Sarasota mientras el huracán Ian avanza hacia el sur el 28 de septiembre de 2022 en Sarasota, Florida. Foto: Sean Rayford/Getty Images/AFP (Sean Rayford/AFP)

No obstante, detalló Pardo, los anaqueles vacíos, las compras en grandes cantidades y las filas en supermercados son tomadas como normales por los habitantes de Florida cuando se preparan para un evento natural.

“Uno como es nuevo para esto lo ve como algo raro, pero entiendo que es la dinámica que tienen para los huracanes normalmente. Estando en el hotel me compartieron un protocolo en donde recomendaban hacer esa compra. Creo que a uno le corresponde no menospreciar o quitarle relevancia al huracán. Tal vez no pase nada, pero corresponde acatar la recomendación, más porque uno es novato en este tipo de preparaciones”, explicó el entrevistado.

En las costas de Florida, las malas condiciones hicieron naufragar una embarcación que transportaba migrantes. La guardia costera aún busca a 20 personas desaparecidas, mientras otras tres fueron rescatadas y otras cuatro lograron nadar hasta la orilla, informaron las autoridades.

Ian, que ya devastó el oeste de Cuba en los últimos días, se espera que se desplace hacia el interior de Florida y emerja sobre el Atlántico occidental el jueves por la noche, de acuerdo con el NHC.