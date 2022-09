Familia costarricense viajó a Orlando de paseo y terminó en angustia por el huracán Ian

Una familia alajuelense salió de Costa Rica el pasado 22 de setiembre con el objetivo de tomar unas vacaciones en Orlando, Florida; y todo terminó en angustia por lo que podría ser el impacto del huracán Ian.

Luego de una semana entre parques temáticos y compras, el martes anterior recibieron un correo electrónico en horas de la tarde donde la aerolínea les indicaba que el vuelo de este jueves hacia el país estaba cancelado por las condiciones climáticas en el estado.

“Creo que uno no dimensiona lo que es este tipo de emergencias porque por dicha en Costa Rica, de momento, no vivimos esto. Luego de ese correo, es donde uno entra en razón que está en medio de un estado de emergencia”, dijo Carlos Castillo a La Nación.

Esta familia está hospedada en Kissimmee, a unos 40 minutos del centro de Orlando, donde las últimas 48 horas fueron momentos de mucha incertidumbre.

Visitaron supermercados en busca de alimentos y lo que encontraron fueron anaqueles vacíos.

“El mayor impacto fue ir al supermercado y no encontrar ni agua. Por dicha estamos hospedados en casa de una familia que vive acá y no hemos pasado una necesidad en esto, pero uno se sorprende al ver largas filas en los supermercados y no poder encontrar los productos que uno busca”, mencionó el alajuelense.

Ian toca tierra en Florida con la fuerza de un huracán categoría 4

Horas sin dormir y poca información Copiado!

Cuando el huracán pasa por Cuba y deja a todo un país sin electricidad; llega a la costa sur de la Florida y golpea a Los Cayos con severas inundaciones, es cuando la incertidumbre crece.

“Ayer no salimos todo el día de la casa en la que estamos y uno pasa muy pendiente, viendo por la ventana a cada momento. La información es poca e imprecisa, mientras por algunos sitios de noticias decían que el impacto sería fuerte, en otros decían que se iba a degradar a una tormenta tropical. Al final, y por dicha, lo que hubo fue muchísimo viento y mucha lluvia en la madrugada. El miércoles por la tarde sí hubo un par de apagones, donde el más prolongado duró una hora”, detalló Castillo.

Esta familia costarricense logró fijar una fecha de regreso al país, será el próximo domingo.

Carlos Castillo, Marilyn Jiménez y su hija Catalina son la familia alajuelense que tomaron unas vacaciones en Orlando, Florida; pero todo terminó en angustia por el huracán Ian. (Suministrada por Carlos Castillo)

Un millón de hogares sin electricidad Copiado!

Así como la casa donde se hospeda la familia alajuelense, otro millón de viviendas quedaron a oscuras en Florida, según el sitio especializado PowerOutage, que registra los cortes de energía en Estados Unidos.

Considerado “extremadamente peligroso” por las autoridades, el huracán Ian tocó tierra por la tarde del miércoles en el suroeste del estado y provocó importantes inundaciones y rachas de viento muy violentas.

De acuerdo con las autoridades, el fenómeno perdió intensidad por la noche, tras haber barrido el estado; sin embargo, en algunas zonas, las inundaciones alcanzaron los tres metros, según el gobernador del estado, Ron DeSantis.