Derrumbe de edificio en Filipinas deja 3 muertos y al menos 17 desaparecidos

Las autoridades desplegaron a un centenar de funcionarios al lugar, entre ellos, a rescatistas y paramédicos, mientras intentan determinar la causa del desplome.

Angeles City, Filipinas. El derrumbe de un edificio en construcción cerca de la capital de Filipinas deja tres muertos, y se cree que al menos 17 personas están desaparecidas, informaron las autoridades a AFP.

Dos obreros atrapados bajo los escombros en Ángeles, al norte de la capital Manila, fueron hallados con vida después de que la estructura de nueve pisos cediera el domingo, golpeara un hotel cercano y matara a un huésped de origen malasio.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de rescate, ambos murieron.

“El primero de los dos fue sacado con vida, pero lamentablemente su cuerpo no resistió y no sobrevivió. Los médicos no pudieron reanimarlo”, declaró a la AFP la portavoz regional de la oficina de bomberos, Maria Leah Sajili.

“El otro sufrió un paro cardíaco alrededor de las 3 a. m.. Los médicos no pudieron atenderlo porque seguía atrapado”, añadió.

Las autoridades desplazaron a un centenar de funcionarios al lugar, entre ellos, rescatistas y paramédicos, mientras intentan determinar la causa del desplome. (TED ALJIBE/AFP)

Otras 17 personas, en su mayoría obreros de la construcción que dormían en la obra cuando ocurrió el desastre, seguían desaparecidas, dijo Sajili. Se desconoce la causa del derrumbe.

Las autoridades señalaron que hasta 70 personas trabajaban en la obra, aunque la mayoría se había ido a sus casas por el fin de semana.

Sajili, la portavoz de la oficina de bomberos, señaló que “el rescate en un derrumbe de edificio es muy complicado, ya que cualquier movimiento brusco provocado por las acciones de nuestros rescatistas puede hacer que algunas zonas se desplacen y las personas que están debajo queden aplastadas”.

Ahora los rescatistas usarán escáneres térmicos “para comprobar si hay posibles señales de vida”, dijo.

Si no se encuentran más supervivientes, se utilizarán excavadoras mecánicas y otra maquinaria pesada para retirar los escombros y recuperar los cuerpos, añadió, sin dar un plazo.