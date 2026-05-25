El Mundo

Derrumbe de edificio en Filipinas deja 3 muertos y al menos 17 desaparecidos

Autoridades señalaron que hasta 70 personas trabajaban en la obra, aunque la mayoría se había ido a sus casas por el fin de semana

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Por AFP
Las autoridades han desplegado a un centenar de funcionarios en el lugar, entre ellos rescatistas y paramédicos, mientras intentan determinar la causa del desplome.
Las autoridades desplegaron a un centenar de funcionarios al lugar, entre ellos, a rescatistas y paramédicos, mientras intentan determinar la causa del desplome. (TED ALJIBE/AFP)







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