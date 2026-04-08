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Denuncian difusión masiva de imágenes íntimas sin consentimiento en Telegram

Investigación revela más de 80.000 archivos compartidos en grupos activos en Italia y España, algunos con contenido generado por inteligencia artificial

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Por AFP
Logo de Telegram en pantalla de teléfono móvil, con fondo desenfocado, representando la aplicación de mensajería instantánea.
Denuncian difusión masiva de imágenes y videos de mujeres desnudas en la red social, Telegram. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)







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