El Mundo

Denuncian a LinkedIn en Austria por la venta de datos de sus usuarios

La ONG Noyb denunció a LinkedIn ante la autoridad de protección de datos en Austria por el uso y acceso a información de usuarios

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Por AFP
LinkedIn empleó datos de usuarios para entrenar IA generativa antes de actualizar sus políticas.
La denuncia contra LinkedIn fue presentada en Viena por la organización Noyb, que cuestiona el acceso y uso de los datos personales de los usuarios por parte de la plataforma. (PEXELS/PEXELS)







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AFP

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