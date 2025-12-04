Demócratas revelan imágenes de isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe

Esta imagen de la oficina del Fiscal General de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, publicada el 3 de diciembre, muestra un consultorio para tratamientos dentales o de otro tipo en una habitación dentro de la casa de Jeffrey Epstein en su isla privada, Little St. James Island, Islas Vírgenes de Estados Unidos. Foto:

Washington, Estados Unidos. Representantes demócratas del Congreso de Estados Unidos publicaron este miércoles nuevas fotografías y videos de las propiedades del delincuente sexual Jeffrey Epstein, en la isla de Little Saint James, en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

En esos sitios, Epstein presuntamente obligó a menores de edad a prostituirse.

El material, compuesto por 14 videos y fotografías, muestra habitaciones, pasillos y espacios del complejo caribeño.

En uno de los cuartos destaca un tablero con palabras inscritas como “engaño”, “poder”, “verdad” y “política”.

Aunque las imágenes aportan pocos detalles inéditos sobre la operación criminal de Epstein, sí aumentan la presión sobre el gobierno de Donald Trump para divulgar la totalidad de los archivos que el Departamento de Justicia recopiló durante años de investigación.

Trump se resistió durante meses a la publicación de esos documentos.

Sin embargo, el 19 de noviembre cedió ante el Congreso, incluida la presión de legisladores republicanos, y firmó una ley que obliga a revelar parte del material.

Aun así, queda por verse qué expedientes se harán públicos, pues las autoridades podrían reservar información para no afectar investigaciones en curso.

Epstein, exitoso financista y cercano a figuras ricas y poderosas, recibía frecuentemente a sus invitados en la casa caribeña ahora exhibida.

En el 2008 fue condenado por delitos sexuales relacionados con la explotación de menores y cumplió cerca de un año bajo condiciones excepcionalmente permisivas. Evitó cargos más severos hasta el 2019, cuando fue arrestado por tráfico sexual de menores.

Meses después murió en detención preventiva en Nueva York, en un hecho calificado oficialmente como suicidio.

Durante años, Trump y sus aliados han promovido teorías de que poderosos demócratas fueron protegidos por sus vínculos con Epstein.

No obstante, el propio Trump fue amigo del financista, lo que ha generado cuestionamientos sobre cuánto sabía realmente de sus actividades; el expresidente ha calificado esas dudas como un “montaje”.

