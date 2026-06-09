El Mundo

Demócratas en Estados Unidos acusan a Donald Trump de intervenir en las elecciones de Colombia

Pronunciamientos son respuesta al mensaje que el mandatario publicó la semana pasada, en el que expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella.

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Existen dudas sobre si Trump intervendrá en la segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo. (Foto: Archivo EL TIEMPO / Agencias)
Existen dudas sobre si Trump intervendrá en la segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo. (Foto: Archivo EL TIEMPO / Agencias) (El Tiempo Colombia/Archivo EL TIEMPO / Agencias)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaDonald TrumpAbelardo de la Espriellaelecciones
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.