Quito, Ecuador. Dieciséis pescadores ecuatorianos demandaron al gobierno de Estados Unidos por el presunto ataque con drones a su embarcación en marzo que dejó dos tripulantes con quemaduras graves, en medio de la creciente cooperación militar entre Quito y Washington, informaron sus abogados el martes.

Ante un tribunal federal de Pensilvania, los pescadores del barco “Negra Francisca Duarte” también denunciaron haber sufrido una detención arbitraria, torturas y un traslado forzado a El Salvador por parte de militares estadounidenses durante una operación antidrogas.

“Estamos seguros de que cuando salgan a la luz todas las pruebas quedará muy claro que Estados Unidos estaba detrás de todo esto”, dijo en una rueda de prensa virtual el abogado Dan Kovalik, que representa a los 16 pescadores en Estados Unidos.

En el poder desde enero de 2025, el gobierno de Donald Trump niega responsabilidad en los delitos denunciados y defiende su campaña de bombardeos contra supuestas embarcaciones cargadas con drogas en Latinoamérica que dejan más de 200 muertos.

La organización Human Rights Watch (HRW) señaló que entre enero y marzo tres barcos, incluido el “Negra Francisca Duarte”, fueron presumiblemente atacados por fuerzas estadounidenses. Uno de ellos sigue desaparecido.

Esta es la segunda demanda contra Washington por ataques militares presentados como operaciones contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes. En enero, los familiares de dos hombres de Trinidad y Tobago interpusieron una querella por homicidio culposo.

Buscamos “una indemnización para todos los pescadores que (...) han perdido este barco del que dependían para ganarse la vida”, señaló Kovalik.

El objetivo también es “que Estados Unidos ponga fin a estos bombardeos”, añadió.

Entre agosto y septiembre, fuerzas militares destruyeron ocho barcos pesqueros ecuatorianos, señalados de supuestamente abastecer de combustibles a lanchas del narco.

De 160 pescadores interceptados por militares estadounidenses entre agosto y septiembre, 110 están libres sin cargos y otros 50 esperan su juicio, según HRW.

Noboa es un fiel aliado de Trump en la región. Una investigación de la AFP en octubre documenta cómo en la base aérea de Taura se ha consolidado un despliegue inusual de aeronaves estadounidenses.

Hace un año los ecuatorianos rechazaron en un referendo una propuesta para permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país.

Además existen acuerdos de cooperación que permiten a los uniformados estadounidenses estar en suelo ecuatoriano hasta 180 días sin visa y les da inmunidad migratoria.

“Afirmamos con rotundidad que esos acuerdos de cooperación no eximen ni a Ecuador ni a Estados Unidos de responsabilidad por este tipo de delitos”, dijo Kovalik.