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El Mundo

Estados Unidos guía desde una base militar de Ecuador la nueva guerra contra el narco

Una base militar en Ecuador concentra un inédito despliegue de EE. UU. contra el narcotráfico

Esta imagen satelital, captada por Planet Labs PBC el 10 de octubre de 2026 y analizada por AFP, muestra dos aeronaves en la pista cuyas dimensiones y silueta coinciden con las de los aviones V-22 Osprey, en la base aérea militar ecuatoriana de Taura, cerca de Guayaquil.
Esta imagen satelital, captada por Planet Labs PBC el 10 de octubre de 2026 y analizada por AFP, muestra dos aeronaves en la pista cuyas dimensiones y silueta coinciden con las de los aviones V-22 Osprey, en la base aérea militar ecuatoriana de Taura, cerca de Guayaquil. HANDOUT
AFP

Taura, Ecuador. Oculta entre árboles y tras alambres de púas, opera la base militar en Ecuador desde donde Estados Unidos guía su ofensiva antidrogas en el Pacífico con un despliegue inusual de recursos, según registros de vuelos, imágenes de satélite, testigos y documentos militares a los que tuvo acceso la AFP.

Ubicada a una hora de Guayaquil, el puerto desde donde sale la mayoría de la droga hacia Estados Unidos, Taura es una base aérea de más de 70 años.

La AFP observó obras considerables junto a la pista, identificó unos 20 vuelos militares estadounidenses entre junio y mediados de octubre y obtuvo documentos que hacen referencia a la presencia de tropas estadounidenses y a “vuelos temporales de apoyo”.