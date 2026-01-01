Decenas de muertos tras incendio en estación de esquí suiza

Crans-Montana. Varias decenas de personas se temen muertas y alrededor de un centenar resultaron heridas tras un incendio ocurrido la madrugada de este jueves 1.º de enero en un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, en medio de las celebraciones de Año Nuevo, informaron las autoridades.

El fuego, de origen aún indeterminado, se desató alrededor de la 01:30 de la madrugada locales en el bar Le Constellation, un sitio muy concurrido por turistas y con capacidad para unas 300 personas en su interior, además de otras 40 en la terraza.

En ese momento, la fiesta se encontraba en su apogeo, según relataron testigos a la prensa local.

“Varias decenas de personas se presumen muertas”, declaró a los medios el comandante de la policía cantonal de Valais, Frederic Gisler, quien indicó que cerca de 100 personas resultaron heridas y están recibiendo atención médica.

Los hospitales del cantón declararon el estado de emergencia ante la magnitud del suceso y varios heridos fueron trasladados a centros médicos de otras regiones del país.

Un amplio despliegue de policías, bomberos y socorristas acudió al lugar para atender a las numerosas víctimas.

Horas después del incendio, ambulancias continuaban estacionadas frente al bar, cuyas ventanas aparecían destrozadas, mientras los medios describían un persistente olor a quemado en el ambiente.

Agentes de policía vigilan el lugar de la explosión que destruyó el bar Le Constellation en Crans-Montana la madrugada de este 1 de enero de 2026. Se estiman en decenas las personas fallecidas y unas 100 resultaron heridas cuando una explosión destruyó un bar en la lujosa estación de esquí alpino de Crans Montana, según informó la policía suiza la madrugada de este jueves. Fotografía: (MAXIME SCHMID/AFP)

Testigos relataron escenas de pánico.

Un turista estadounidense afirmó haber visto “llamas de un naranja intenso” saliendo del local, mientras las personas corrían y gritaban en la oscuridad. Vecinos dijeron haber escuchado sirenas y helicópteros durante toda la noche.

Aunque algunos medios locales sugieren que el incendio pudo iniciarse tras el uso de pirotecnia durante un concierto, la policía aseguró que la causa sigue bajo investigación y descartó, por ahora, que se trate de un ataque.

La zona fue completamente cerrada al público y se estableció una restricción aérea sobre Crans-Montana.

El diario regional Le Nouvelliste habló de un “balance elevado”, con fuentes que mencionan cerca de 40 fallecidos y unos 100 heridos, mientras que un médico citado por Blick coincidió en que el número de muertos podría situarse en “decenas”.

Las autoridades no han confirmado aún un balance definitivo y mantienen la operación de emergencia en curso.