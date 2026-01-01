El Mundo

Decenas de muertos tras incendio en estación de esquí suiza

Incendio ocurrió en bar de estación de esquí durante las celebraciones de Año Nuevo y dejó decenas de muertos presuntos y cerca de 100 heridos

EscucharEscuchar
Por AFP
Incendio en estación de esquí Suiza







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Incendio en SuizaCrans-MontanaEstación de esquí suizaIncendio bar Crans-MontanaAño Nuevo en Suiza
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.