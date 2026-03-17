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¿De qué acusan al narcotraficante Sebastián Marset en Estados Unidos? Las opciones legales que tiene tras su audiencia

El uruguayo compareció ante un tribunal en Virginia tras ser extraditado desde Bolivia; enfrenta hasta 20 años mientras evalúan opciones legales.

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
La DEA califica a Sebastián Marset como el Pablo Escobar moderno tras su captura en Bolivia. El narcotraficante enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos.
La DEA califica a Sebastián Marset como el Pablo Escobar moderno tras su captura en Bolivia. El narcotraficante enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. (DEA/DEA)







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