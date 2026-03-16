DEA compara a Sebastián Marset con Pablo Escobar tras su captura en Bolivia

La DEA califica a Sebastián Marset como el Pablo Escobar moderno tras su captura en Bolivia. El narcotraficante enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos.

La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia provocó una fuerte reacción en Estados Unidos. La Administración para el Control de Drogas (DEA) calificó al detenido como el criminal más influyente del narcotráfico en esta región del continente.

El jefe de la DEA, Terrance Cole, aseguró que Marset representa una amenaza comparable con los grandes capos del siglo pasado. Según explicó en un comunicado oficial difundido por la agencia, el alcance de sus operaciones criminales llevó a considerarlo “el Pablo Escobar de la era moderna”.

Las autoridades estadounidenses valoran el arresto como un golpe relevante contra las redes de tráfico de cocaína que operan en América del Sur.

Operativo internacional permitió ubicar a Marset

El narcotraficante fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras un operativo de gran escala ejecutado durante la madrugada del viernes.

Marset permanecía prófugo de la justicia. Las autoridades lograron ubicarlo mediante una operación coordinada entre Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro, explicó que su país aportó información clave para la investigación. Esos datos permitieron a los equipos de inteligencia cerrar el cerco sobre el sospechoso.

La DEA destacó que la acción reflejó el impacto de la cooperación entre agencias de seguridad de varios países.

DEA resalta impacto regional del arresto

Terrance Cole indicó que la captura evidencia la capacidad de las alianzas internacionales para enfrentar organizaciones criminales transnacionales.

Según el funcionario, el operativo demostró el compromiso de los agentes de la DEA y el valor del trabajo conjunto con las autoridades bolivianas para lograr la detención.

El organismo estadounidense considera que Marset dirigía una estructura criminal compleja. La red operaba en varios países del continente y estaba vinculada con el tráfico masivo de cocaína y el lavado de dinero.

Claves del operativo que llevó a la captura

Entre los factores que permitieron el arresto del narcotraficante destacan:

Intercambio de información estratégica entre autoridades de Uruguay y Paraguay.

entre autoridades de Uruguay y Paraguay. Mega operativo policial ejecutado en Santa Cruz de la Sierra durante la madrugada del viernes.

ejecutado en Santa Cruz de la Sierra durante la madrugada del viernes. Apoyo técnico de agencias federales de Estados Unidos para rastrear al prófugo.

para rastrear al prófugo. Coordinación logística de fuerzas policiales bolivianas para asegurar el perímetro de captura.

Marset enfrenta proceso de extradición

Tras su detención, Sebastián Marset deberá enfrentar un proceso de extradición hacia Estados Unidos.

Las autoridades judiciales estadounidenses lo investigan por tráfico internacional de cocaína a gran escala y lavado de activos. Los fiscales sostienen que estas actividades se realizaban mediante una red criminal con presencia en varios países de América.

La caída de Marset cierra uno de los procesos de búsqueda más intensos en Suramérica en los últimos años. Las autoridades esperan que la información obtenida tras su arresto permita identificar nuevas rutas del narcotráfico y a otros integrantes de la organización.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.