El Mundo

DEA compara a Sebastián Marset con Pablo Escobar tras su captura en Bolivia

Autoridades de Estados Unidos destacan la captura del narcotraficante uruguayo en Bolivia y lo señalan como uno de los líderes criminales más poderosos de la región

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
La DEA califica a Sebastián Marset como el Pablo Escobar moderno tras su captura en Bolivia. El narcotraficante enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos.
La DEA califica a Sebastián Marset como el Pablo Escobar moderno tras su captura en Bolivia. El narcotraficante enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. (DEA/DEA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGSebastián MarsetPablo EscobarDEA
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.