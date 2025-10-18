El Mundo

De la mafia yakuza a la reintegración: la búsqueda de redención de una mujer japonesa

Tras décadas en la mafia japonesa, ahora ayuda a otros a reinsertarse. Conozca a Mako Nishimura, una de las pocas mujeres ex-Yakuza

Por AFP
En esta fotografía tomada el 28 de septiembre de 2025, la exyakuza Mako Nishimura posa durante una entrevista con la AFP en su residencia en Gifu. La red delictiva organizada de los yakuza, valorada en miles de millones de dólares, ha dominado durante mucho tiempo los anillos de tráfico de drogas, los garitos de apuestas ilícitas y el comercio sexual de Japón. Una intensificación en la represión policial ha reducido las fuerzas de la yakuza en todo el país, haciendo que su número descendiera por debajo de los 20.000 en 2024, por primera vez desde que se iniciaron los registros en 1958.
En esta fotografía tomada el 28 de septiembre de 2025, la exyakuza Mako Nishimura posa durante una entrevista con la AFP en su residencia en Gifu. (YUICHI YAMAZAKI, AFP/AFP)







Mako NishimuraMafia japonesaYakuza
